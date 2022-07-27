На Херсонском направлении ликвидировали группу оккупантов: ССО получили их карты и шифры
27 июля 2022 , 19:07Читати новину українською
Источник:Сопротивление
Наши герои продолжают уничтожать русских оккупантов. С каждым днем количество личного состава врага сокращается.
Каждый день наши воины приближаются к Херсону. Попытки врага удержать позиции заканчиваются провалами, и вскоре его попытки удержать захваченные территории испытают полное фиаско.
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Ликвидация оккупантов и захват их документации
Нашим спецназовцам удалось ликвидировать целую группу российских оккупантов на Херсонском направлении. Трофеями наших героев стали документы и шифры врага, а также карты. Теперь ситуация для россиян станет еще сложнее, ведь наши герои располагают информацией о каждом их шаге.
Документы и карты, которые захватили наши спецназовцы: фото
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