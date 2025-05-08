Операторы ССО пленили группу россиян во вражеском тылу: спецназовцы показали налет
- Украинские ССО заставили сдаться в плен 6 оккупантов во время операции во вражеском тылу.
- Солдат 34-й бригады российских вооруженных сил обыскали, у них узнали информацию о других позициях.
Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд российскими пленными. Во вражеском тылу операторы одного из подразделений ССО заставили сдаться 6 оккупантов.
Детали рассказали в Силах специальных операций в четверг, 8 мая, передает 24 Канал. Защитники незаметно подошли к вражеской позиции в маскировочных костюмах.
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Как длилась операция
Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже, не осознав проигрыша. После этого воины ССО вплотную подошли к укрытию.
Украинские защитники приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Сначала оккупанты колебались, но в конце концов один за другим покинули блиндаж без сопротивления.
Операторы ССО пленили 6 россиян: смотрите видео
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Воины сразу обыскали солдат 34-й бригады российских вооруженных сил на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.
Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать,
– сказал один из операторов ССО
Напомним, на Торецком направлении "Азов" захватил в плен 3 оккупантов, которые штурмовали украинские позиции на самокатах и мотоциклах. На видео допроса россияне рассказали о причинах подписания контракта и условиях пребывания на фронте.