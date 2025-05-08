Операторы ССО пленили группу россиян во вражеском тылу: спецназовцы показали налет

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд российскими пленными. Во вражеском тылу операторы одного из подразделений ССО заставили сдаться 6 оккупантов.

Детали рассказали в Силах специальных операций в четверг, 8 мая, передает 24 Канал. Защитники незаметно подошли к вражеской позиции в маскировочных костюмах.

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Как длилась операция

Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже, не осознав проигрыша. После этого воины ССО вплотную подошли к укрытию.

Украинские защитники приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Сначала оккупанты колебались, но в конце концов один за другим покинули блиндаж без сопротивления.

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Воины сразу обыскали солдат 34-й бригады российских вооруженных сил на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать,

– сказал один из операторов ССО

Напомним, на Торецком направлении "Азов" захватил в плен 3 оккупантов, которые штурмовали украинские позиции на самокатах и мотоциклах. На видео допроса россияне рассказали о причинах подписания контракта и условиях пребывания на фронте.