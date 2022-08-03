ССО показали уникальные кадры работы в полной темноте

Нашим героям в войне с россиянами удается проводить просто невероятные операции. Украинские воины бьют врага так искусно, что он не успевает понять, где его подстерегала смерть.

Потери российских оккупантов растут каждый день. Бывают ситуации, когда они даже не успевают осознать опасность и испугаться, прежде чем получат статус "хорошего россиянина".

Читайте также Настоящие события будут через неделю, россияне собирают силы на Токмак и Мелитополь, – Арестович

Уникальные кадры работы бойцов Сил специальных операций

Герои ССО показали часть своей мастерской работы. Уникальные кадры доставки личного состава к месту выполнения задания завораживают.

Ночь, бесшумный катер на воде, быстрая высадка прямо в логове врага – воины Сил специальных операций выполняют просто невероятные задачи, каждая из которых заслуживает экранизации.

Видео работы ССО ночью:

Война россии из Украины: последние новости

Украина официально начала эвакуацию жителей Донбасса, людей вывозят как можно дальше от снарядов подлых российских оккупантов. Эвакуация для всех граждан, проживающих на территории Донецкой области, обязательна.

россияне собрались не только удерживать занятые позиции на Юге, но и накапливают силы для наступательных действий. Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что враг хочет атаковать Мелитополь и Токмак.

Смотрите также – воины ВСУ мощно ударили по технике россиян