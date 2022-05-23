ССО привели панику на вражеских позициях возле Северодонецка: 4 россиян вернутся домой в мешках

Играть на нервах оккупантов – еще то удовольствие для украинских защитников. Операторы сил специальных операций ВСУ знают немало способов, как держать захватчиков в напряжении.

Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины показало замечательное видео, на котором российские военнослужащие в панике бегают с мертвым собратьем в результате атаки наших бойцов.

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Деморализованный, истощенный морально и физически враг – всегда легче добыча для воинов Сил обороны,

– подписали видео в Командовании ССО.

С каждым днем все больше и больше российских военнослужащих заглядывают в глаза и дезертируют, боясь уже никогда не вернуться домой.

На видео, опубликованном на странице Командования ССО, видно, как в умелых руках оператора ССО небольшой дрон с легким и недорогим боеприпасом может привести немалую панику на позициях россиян в районе Северодонецка Донецкой области.

Операторы ССО нашли расположение орды возле Северодонецка / скриншот с видео

Дрон бросает небольшой снаряд на врагов/скриншот с видео

В результате атаки украинских профессионалов "четверо россиян получили статус "хороших" и вернутся домой в пластиковых мешках".

Двое оккупантов ликвидированы / скриншот с видео

В частности, в Командовании ССО отметили, что после этого случая деморализованное подразделение российского войска в панике покинуло ранее занятую позицию на территории Северодонецка.

Одного "хорошего" россиянина загрузили в специальные эвакуационные автомобили/скриншот с видео

Бойцы ССО назвали недоэвакуационный транспорт "Жигули: DEAD ORK" / скриншот с видео

На фронте подобные акции операторы проводят постоянно. Нам важно, чтобы российские захватчики ежеминутно ожидали опасности, уставая и теряя столь важное на фронте внимание. И эту задачу воины ССО Украины выполняют удивительно хорошо,

– рассказал в сообщении.

Несмотря на большое преимущество оккупантов в количестве техники и личного состава, украинцы ежедневно ликвидируют врагов:

Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командования одного из подразделений российских оккупантов. Выстрел на расстояние в 20 километров наши мастерские герои произвели из гаубицы 155 калибра, которую передали в рамках помощи от США.

Сегодня, 23 мая, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об удачной операции военных, партизан и спецслужб в городе. В результате удалось парализовать доставку огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий.

Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и даже фото очередной порции оккупантов, заблудившихся "на учениях" в Украине , но уже вернувшихся домой, правда, грузом "200".

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