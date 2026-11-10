Украинские спецназовцы провели операции в тылу России: какие потери понес враг

Украинские Силы специальных операций продолжают выполнять задачи на территории России. Военные показали кадры своей работы в тылу противника и рассказали о результатах, которые повлияли не только на потери оккупантов, но и на их логистику.

Снимки операций и информацию об их результатах обнародовали Силы специальных операций.

Что известно об операциях ССО на территории России?

На обнародованном видео запечатлены фрагменты работы украинских спецназовцев. В частности, военные проводили специальную разведку, минировали маршруты передвижения противника и его логистические пути, организовывали инженерные засады и обеспечивали целеуказание для расчетов беспилотных авиационных комплексов.

По данным ССО, в результате этих действий были уничтожены 4 российских военнослужащих, еще 9 получили ранения. Также украинские защитники уничтожили автомобиль с боеприпасами.

Помимо непосредственных потерь, операции вынудили противника перебрасывать дополнительные силы и резервы, закрывать отдельные маршруты и замедлять логистику.

В ССО отметили, что невидимая угроза также ограничивала активность российских военных в районе проведения операций.

В то же время военные подчеркнули, что абсолютное большинство задач, которые Силы специальных операций выполняют на территории России, никогда не становится достоянием общественности.

Как ССО уничтожали врага: смотрите видео

Что еще делали ССО в тылу России?

30 октября стало известно, что операторы 73-го морского центра ССО устроили засаду на территории России. Военные уничтожили вражеский автомобиль и захватили оружие, средства связи, боевые распоряжения и списки личного состава противника.

Ранее, в сентябре 2025 года, операторы этого же подразделения совместно с ГУР устроили засаду в российском тылу, в ходе которой уничтожили транспорт противника вместе с экипажем.