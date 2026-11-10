Українські спецпризначенці провели операції в тилу Росії: які втрати ворога

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Українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати завдання на території Росії. Військові показали кадри роботи в тилу противника та розповіли про результати, які вплинули не лише на втрати окупантів, а й на їхню логістику.

Кадри операцій та інформацію про їхні результати оприлюднили Сили спеціальних операцій. Adv популярні відео Що відомо про операції ССО на території Росії? На оприлюдненому відео зафіксовані фрагменти роботи українських спецпризначенців. Зокрема, військові проводили спеціальну розвідку, мінували маршрути пересування противника та його логістичні шляхи, організовували інженерні засідки й забезпечували цілевказання для розрахунків безпілотних авіаційних комплексів. За даними ССО, внаслідок цих дій було знищено 4 російських військовослужбовців, ще 9 зазнали поранень. Також українські захисники знищили автомобіль із боєприпасами. Крім безпосередніх втрат, операції змусили противника перекидати додаткові сили та резерви, закривати окремі маршрути й уповільнювати логістику. У ССО зазначили, що невидима загроза також обмежувала активність російських військових у районі проведення операцій. Водночас військові наголосили, що абсолютна більшість завдань, які Сили спеціальних операцій виконують на території Росії, ніколи не стає публічною. Реклама Як ССО нищили ворога: дивіться відео Які ще операції ССО проводили в тилу Росії? 30 жовтня стало відомо, що оператори 73-го морського центру ССО влаштували засідку на території Росії. Військові знищили ворожий автомобіль та захопили зброю, засоби зв'язку, бойові розпорядження й списки особового складу противника. Раніше, у вересні 2025 року, оператори цього ж підрозділу спільно з ГУР провели засідку в російському тилу, під час якої знищили транспорт противника разом з екіпажем.

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