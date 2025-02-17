ССО зачистили промышленное здание в тылу врага: ликвидировали более 20 оккупантов

Бойцы ССО провели уникальную спецоперацию в тылу врага. Аэроразведчики обнаружили скопление российских солдат в промышленном здании, а тактическая группа – зачистила территорию, ликвидировав 23 оккупантов.

При этом украинские защитники в течение 2 дней операции не понесли потерь. Детали успешной операции сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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ССО ликвидировали 23 оккупантов в тылу

В ССО поделились, что во время аэроразведки на одном из направлений, операторы БПЛА 3-го полка обнаружили скопление врага в одном из зданий промышленного предприятия. После того тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, который занял враг.

Бойцы провели успешную зачистку промышленного помещения и ликвидировали 23 оккупантов: 10 военных страны-агрессора уничтожили в самом здании, а еще 13 – вокруг него.

После молниеносно выполненного задания бойцы ССО еще 2 дня удерживали позицию. В результате интенсивных боевых действий на территории здания вспыхнул пожар, поэтому бойцы ССО отошли на бронированных автомобилях Hamvee.

Кадры операции ССО в тылу врага: смотрите видео

В ССО добавили, что в результате сложной операции группа не понесла потерь и успешно вышла с позиции в тылу врага.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 859 920 личного состава, из которых 1520 оккупантов ликвидировали за прошедшие сутки.