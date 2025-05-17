Этого совершенно не ожидали, – авиаэксперт проанализировал сбитие вертолета К-52 FPV-дроном

Военные подразделения ССО "Балиста" нанесли удар по российскому вертолету Ка-52 "Аллигатор". Для этого был применен тактический ударный беспилотный авиационный комплекс Bombus. Это серьезная потеря для России.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что Силы специальных операций фактически устроили засаду россиянам. Благодаря этому удалось поразить вертолет противника. Экипаж, который был на борту, вероятно, пострадал.

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Как ССО атаковали Ка-52 "Аллигатор"

Константин Криволап отметил, что в небе на российский вертолет могло ждать примерно 10 дронов, которые уже были готовы к атаке.

Были изучены все маршруты этого вертолета и когда все сложилось вот тогда они его и уничтожили. Для россиян это была полная неожиданность, ведь они совершенно этого не ожидали. Они остались без вертолета и пилотов,

– сказал авиационный эксперт.

Он подчеркнул, что все операции, которые проводят военные Сил специальных операций являются уникальными.

Они атаковали ударный вертолет, который россияне могли использовать для уничтожения танков. Он способен вести боевые действия ночью и днем. Это мощная машина, которая была на вооружении у врага.

Напомним, впервые в истории морской дрон уничтожил боевой самолет – российский Су-30. Это произошло 2 мая 2025 года вблизи порта Новороссийск. Спецподразделение Group 13 при поддержке СБУ и Сил обороны попало по истребителю ракетой с морской платформы Magura. Самолет стоимостью около 50 миллионов долларов был сбит и упал в море.