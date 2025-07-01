ССО провели налет на группу оккупантов вблизи границы: в сети показали видео

Российские военные неустанно продолжают атаковать украинские позиции. Однако Силы обороны наносят отпор врагу.

В частности, недавно операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.

Смотрите также Пыталась зайти на территорию Украины: воины ССО уничтожили российскую разведгруппу на границе

Как украинским военным удалось осуществить налет на позицию россиян

В Силах специальных операций говорят, что в результате налета на российскую позицию удалось уничтожить 4 военнослужащих армии России. Кроме этого, еще одного взяли в плен.

Воины ССО ликвидировали четырех россиян: видео Сил специальных операций

(Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика, 18+)

Операторы проводили специальную разведку на пограничной, когда заметили передвижение врага. Оперативно оценив тактическую обстановку был осуществлен успешный налет,

– говорят в ССО.

Там добавляют, что после обыска тел противника, операторы ССО провели допрос и радиоперехват.

К слову, ранее россияне также пытались штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. 6 рейнджеров ССО совершили налет на российскую группу и предложили ей сдаться. Украинцы гарантировали оккупантам сохранение жизни, медицинскую помощь, еду и воду. Однако они отказались.

Рейнджеры начали специальные действия и благодаря слаженной боевой работе уничтожили четырех врагов и еще одного заставили сдаться в плен.