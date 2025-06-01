Пыталась зайти на территорию Украины: воины ССО уничтожили российскую разведгруппу на границе
- Воины ССО провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией.
- Они устроили засаду и уничтожили вражескую группу на границе.
Воины Сил спецопераций ВСУ ликвидировали разведывательную группу врага, которая пыталась зайти на территорию Украины. Одного российского военного взяли в плен.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ССО.
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Воины ССО устроили засаду врагу
Операторы 6-го полка ССО "Рейнджер" провели специальные действия вблизи государственной границы с Россией.
Так, на Северослобожанском направлении воины организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию.
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В результате ожесточенного боя вражеская группа уничтожена, одного военнослужащего России взят в плен. Теперь пленный благодарит украинских спецназовцев за то, что остался живым,
– говорится в сообщении.
К слову, целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и не только.
Напомним, среди новых пораженных целей противника недавно оказалась зенитная установка "Шилка", которой оккупанты прикрывали свои войска на нашей земле.