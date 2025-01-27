Записывал прощальное видео: ССО взяли в плен россиянина, которого бросили на произвол судьбы "побратимы"

Операторы ССО во время воздушной разведки обнаружили на местности российского военного. Его с "товарищем" ранили еще месяц назад.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ, которые опубликовали соответствующее видео. Операторы через сброс с дрона предложили оккупанту сдаться в плен, россиянин "без сомнений сложил оружие" и пошел за украинским беспилотником.

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Бросили своих на произвол судьбы

Мужчину, что добровольно пополнил обменный фонд, оставили на произвол судьбы "собратья". Они забрали все средства связи, не оставили воды и еды. Другой российский военный вскоре умер от полученных ранений.

Поняв, что "своих все-таки бросают", боец России записал прощальное видео, которое попало в руки украинских военных,

– говорится в сообщении.

"Прощальное" видео оккупанта и взятие его в плен: смотрите видео

Напомним, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 7 оккупантов на Новопавловском направлении, когда те "засели" в блиндаже после длительной атаки БпЛА. Россиян вывели в тыл и оказали им домедицинскую помощь.

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в плен эскимоса – выходца из национального меньшинства государства-агрессора. Впоследствии тот подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

Ранее в Курской области украинские защитники взяли в плен 27 российских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. Это офицеры, сержанты и солдаты из разных подразделений, включая морскую пехоту и воздушно-десантные войска России.