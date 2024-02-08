Захватили опорный пункт врага и улучшили свое положение: ССО провели эффективную спецоперацию

Подразделения ССО провели эффективную спецоперацию. В результате – удалось захватить опорный пункт врага и улучшить положение Сил обороны.

Успешную спецоперацию под кодовым названием "Говерла" подразделения ССО провели на одном из операционных направлений. Она была особенно сложной, ведь опорный пункт врага находился на господствующей высоте.

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Детали спецоперации "Говерла"

Подразделения Сил обороны в течение нескольких месяцев не могли захватить опорный пункт врага, поэтому ССО спланировали эффективную спецоперацию "Говерла", целью которой было захватить российские позиции на господствующей высоте.

Когда бойцы все тщательно спланировали и подготовились, то начали проведение операции. Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БПЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий.

Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а двух горе-десантников противника было захвачено в плен. После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны,

– сообщили в ССО.

Кадры сложнейшей спецоперации спецназовцы ССО опубликовали в сети. К слову, на них видно, что их удалось захватить в плен оккупанта. Когда ССО поинтересовались у него, почему он из тюрьмы отправился на войну против Украины, то россиянин не придумал лучшего оправдания, как заявить, что "хотел свободы". Мол, он хотел убежать в Польшу, потому что якобы его семья родом оттуда. Такое нелепое оправдание поразило абсурдностью бойцов ССО.

ССО провели спецоперацию "Говерла": смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

ССО уничтожили важный объект в Черном море

Силы специальных операций нанесли существенные потери оккупантам. Так, 6 февраля стало известно о проведении сверхсложной спецоперации в Черном море под кодовым названием "Цитадель".

Так, операторы 73-го морского центра обнаружили одну из незаконно захваченных добывающих платформ, которую враг использовал для усиления работы БПЛА типа "Мохаджер-6". В частности, россияне установили на платформе оборудование, которое увеличивает дальность и радиус работы дрона. К слову, именно "Мохаджер-6" оккупанты используют для ведения разведки, чтобы потом наносить удары "Шахедами". Кроме того, также было обнаружено радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

Когда спецназовцы ССО обнаружили объект, то начали планировать операцию. Она была сверхсложной, ведь проводилась возле побережья Крыма, где враг постоянно патрулирует авиацией и флотом. Однако ССО смогли на лодках подойти вплотную к платформе, зачистить ее и заминировать. Когда бойцы отошли на безопасное расстояние, то объект взорвали.

Стоит отметить, что во время спецоперации "Цитадель" удалось захватить важное оборудование врага. Кроме того, уничтожения платформы обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.