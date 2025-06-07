Уже создавал "нереальные" проекты: есть ли шанс у Маска создать третью партию в США

Президент Дональд Трамп и Илон Маск устроили публичный скандал в соцсетях, после чего миллиардер опубликовал опрос о создании новой политической партии в США. Это очень сложный процесс, но все же это реально.

Такое мнение 24 Каналу высказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что в США нет запрета на создание третьей партии. Маск имеет для этого не только средства, он может воспользоваться политической ситуацией в стране.

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Есть ли шанс у Маска создать третью партию в США

Политолог-американистка объяснила, что идея создания новой партии в США – это что-то почти нереальное. Для этого нужны огромные средства, но теоретически в США нет запрета на это.

Сейчас поляризация американских партий заставляет республиканцев идти справа, демократов – слева. А из "центра" выпадает большое количество избирателей, которые не хотят голосовать за такие взгляды.

"На этом Маск пытается сыграть и говорит, почему бы не создать третью партию, которая будет представлять 80% электората. Однако, глядя на различные социологические опросы, они разделены примерно по 30%: столько же и у демократов, и у республиканцев, и столько есть независимых избирателей", – отметила она.

Филипенко подчеркнула, что Маск хочет "захватить" последних избирателей. Учитывая его "нереальные" проекты в (например, Tesla, Neuralink или SpaceX), он действительно собирается это сделать.

То, что для нас нереально, может выглядеть нормальным для Маска. Вероятно, он попытается переманить к себе тех, кто не поддерживает Трампа и демократов. И вот готово – третья партия. Если Маск действительно за это возьмется, он может создать третью партию в США, но не возглавить ее. Он не может быть президентом, потому что не родился в США,

– подчеркнула политолог-американистка.

К слову, в Axios предполагают, что советник Белого дома Серджо Гор инициировал отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана на должность главы NASA, что вызвало спор между Трампом и Маском. Гор является советником президента США и основателем протрамповской организации