Максимально напряженная ситуация: почему между Трампом и Маском развернулся настоящий скандал

Ссора между Трампом и Маском может нанести вред американской разведке. Сейчас в Вашингтоне планируют телефонный разговор, чтобы попытаться уладить конфликт.

Политолог-американист Александра Филипенко в эфире 24 Канала рассказала, что для Дональда Трампа подобные публичные конфликты – это почти норма. Для него увольнение и прощание с людьми – привычное дело, которое нередко сопровождается скандалами и хлопаньем дверью.

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Маск планирует оставаться в политике

Об этом свидетельствуют многочисленные мемуары и воспоминания сотрудников Белого дома времен его первого президентского срока.

А вот то, что мы недавно видели с Илоном Маском – когда Трамп едва не вручил ему "ключи от Белого дома", когда они хвалили друг друга и обменивались приятными словами, – вот это как раз было не в его стиле. Поэтому нынешний конфликт был, можно сказать, лишь вопросом времени,

– сказала Александра Филипенко.

Она добавила, что здесь есть важный момент: в отличие от большинства работников Белого дома, даже чиновников, Илон Маск – человек с миллиардами. Несмотря на то, что он только за день из-за этой ссоры потерял около 30 миллиардов долларов, он все равно остается чрезвычайно богатым и продолжает активно участвовать в политике.

Важнейшее сообщение, которое Илон Маск сделал во время конфликта, звучало так: "У Дональда Трампа осталось 3,5 года, чтобы влиять на американскую политику, а у меня еще лет 40 жизни, чтобы это делать". Это прямой намек на то, что Маск намерен остаться в политике надолго и имеет далеко идущие планы,

– сказала Филипенко.

Она добавила, что раньше казалось, будто Трамп и Маск вместе управляют США, но пока их сотрудничество разрушено. Белый дом уже заявил, что планирует телефонный разговор с Илоном Маском. Без спутников Starlink Илона Маска усложнится американская космическая разведка, и США, вероятно, не смогут передавать данные Украине.

Для Трампа такие конфликты такие конфликты – не новость, но учитывая то, с кем именно сейчас возник конфликт, последствия могут быть очень серьезными.