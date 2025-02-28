Несмотря на "мольбы" украинцев Рубио и Уолтц настояли, чтобы Зеленский покинул Белый дом

Во время встречи в Белом доме Зеленский и Трамп поспорили перед журналистами. Далее происходил разговор за закрытыми дверями. Стало известно, о чем говорили украинская и американская делегация наедине.

Позже стало известно, что запланированная пресс-конференция президентов отменена. Украинская делегация досрочно покинула Овальный кабинет. Как рассказал старший корреспондент Белого дома Жаки Генрих, Зеленский не ушел сам, его выгнали, передает 24 Канал.

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Детали сорванной встречи Трампа и Зеленского

Официальные лица Белого дома сообщили для Fox News, что после горячей ссоры перед камерами украинцы просили американцев о "перезагрузке". Однако советник по нацбезопасности США Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио отметили, что "Зеленскому следует покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру".

Президент и американские официальные лица почувствовали неуважение со стороны Зеленского из-за его риторики и поведения. Они отмечали, что тот "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

Напомним, что Владимир Зеленский поспорил с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического решения конфликта с Россией.