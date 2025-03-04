Психоаналитик предположил, что нападки на Зеленского в Белом доме могли быть заранее спланированы

Скандал в Белом доме, вероятно, был постановкой. На это указывает несколько факторов.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала психоаналитик Дмитрий Ольшанский. Он добавил, что так называемая ссора в Белом доме, за которой следил весь мир, на самом деле была спланированной. Об этом свидетельствует поведение Дональда Трампа и его отношение к Владимиру Зеленскому с самого начала.

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"Это просто двое против одного. С первых же слов они начали его эмоционально расшатывать. Как только открылась дверь – Трамп жмёт ему руку и тут же говорит: "Посмотрите, как он вырядился". С самого начала – неприязнь", – сказал Дмитрий Ольшанский.

Провокационное поведение

Он добавил, что дальше Трамп и Джей Ди Вэнс говорили так, будто умышленно придирались к словам Владимира Зеленского.

Ты нам не указывай, что мы должны чувствовать", "Давай-ка ты помолчишь", "Давай-ка ты не будешь нам здесь указывать", "Уважай Америку", "Ты проявил неуважение". И это говорит Трамп – человек, который ведет себя как хам, а в конце еще и обиделся! Понимаете, это просто поражает,

– отметил Ольшанский.

Он предположил, что от начала и до конца все было спланировано именно для того, чтобы в результате Зеленский вынужден был извиняться перед Трампом.

Напоминаем, что встреча Президента Украины с Дональдом Трампом состоялась 28 февраля. Ее целью было подписание соглашения о полезных ископаемых. Впрочем, во время разговора Дональд Трамп и Владимир Зеленский поссорились в прямом эфире. Зеленский покинул Белый дом, так и не подписав соглашения, ради которого прибыл в США.