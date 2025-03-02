Госсекретарь США высказался о мире и о гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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У Европы нет плана

По словам Рубио, у большинства европейских государств пока нет никакого плана по урегулированию "конфликта в Украине". В то же время 2 марта Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать над мирным планом, который после покажут и США.

Также он поднял тему гарантий безопасности, которая стоит для Украины особенно остро, ведь Россия уже неоднократно нарушала мирные договоренности.

украинцам неоднократно объясняли, что сначала нужно установить мир, а потом говорить о гарантиях безопасности,

– подчеркнул он.

Советник Трампа Майк Волц высказался относительно Украины. Он, как и другие члены команды Трампа, сохраняет резкую тональность. Он убежден, что США не видят Украину в НАТО.