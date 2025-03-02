Держсекретар США висловився про мир та про гарантії безпеки для України. Про це пише 24 Канал із посиланням на ABC News.

Дивіться також На саміті в Лондоні план щодо миру в Україні може "повернутись у потрібне русло", – Sky News

У Європи немає плану

З️а словами Рубіо, у більшості європейських держав наразі немає жодного плану щодо врегулювання "конфлікту в Україні". Водночас 2 березня Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція будуть працювати над мирним планом, який опісля покажуть і США.

Також він порушив тему гарантій безпеки, яка стоїть для України особливо гостро, адже Росія вже неодноразово порушувала мирні домовленості.

️Українцям неодноразово пояснювали, що спочатку потрібно встановити світ, а потім говорити про гарантії безпеки,

– наголосив він.

Радник Трампа Майк Волц висловився щодо України. Він, як і інші члени команди Трампа, зберігає різку тональність. Він переконаний, що США не бачать Україну в НАТО.