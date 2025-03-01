"Это была встреча труса и героя": демократы свирепствуют из-за ссоры Трампа и Зеленского

Во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и Вэнсом вспыхнул спор. Переговоры были сорваны. Украинский президент досрочно покинул Белый дом, потому что его фактически выгнали.

Известно, что украинская делегация просила продолжить переговоры, но ей отказали. Дональд Трамп сказал, что Зеленскому лучше уйти, потому что он, мол, не готов к миру. Поведение американского лидера и его вице-президента изрядно возмутило демократов, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Трамп и Вэнс – марионетки Путина

Сенаторы – демократы стали на защиту Зеленского, осуждая отношение к нему со стороны Трампа и Вэнса.

"Каждый раз, когда я встречался с президентом Зеленским, он благодарил американский народ за нашу крепкую поддержку", – написал сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс в соцсети "X". "Он заслуживает благодарности за то, что возглавляет нацию, которая борется на передовой демократии, а не на публичное унижение, которое получил в Белом доме", – пояснил Кунс.

Сенатор от Калифорнии Адам Шифф сказал: "Сегодня в Овальном кабинете встретились герой и трус. И когда встреча закончится, герой вернется домой в Украину".

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявил: "Какое унижение для Америки. Вся эта жалкая сцена". Сенатор от Аризоны Рубен Гальего добавил: "Это позор"

Сенатор Крис Ван Холлен из Мэриленда тоже назвал сцены в Овальном кабинете "более, чем позорными".

Сенатор от Иллинойса Дик Дурбин заявил, что народ Украины и президент Зеленский заслуживают извинений.

Трамп и Вэнс унижают Зеленского – устраивая шоу лжи и дезинформации, которое заставило бы Путина зашариться, – это унижение для Америки и предательство наших союзников. В Кремле сейчас откупоривают шампанское,

– сказал Дурбин.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после катастрофической встречи заявил, что Трамп и Вэнс "делают грязную работу Путина" и добавил, что его партия "никогда не прекратит борьбу за свободу и демократию".

Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтгаус также обвинил Трампа и Вэнса в том, что они "играют роль марионеток Путина".

Впрочем, немало сенаторов-республиканцев стали на защиту Трампа. Они похвалили президента за то, что тот, якобы, ставит Америку на первое место. В частности, поддержку президенту США выразил сторонник Украины сенатор Линдси Грэм. Он подчеркнул, что после скандальной встречи Зеленский должен или изменить свое поведение, или уйти в отставку.