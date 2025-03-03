Ряд европейских лидеров и не только выразили свою поддержку украинскому лидеру. А ведущие медиа написали о том, что ситуация в Овальном кабинете была спланированной ловушкой, частью кампании по дискредитации Зеленского, передает 24 Канал.

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Украинцы поддержали Зеленского

Как показал соцопрос, который проводила компания Gradius 1 марта, украинцы объединились вокруг президента после его публичной ссоры с Трампом.

Также вырос уровень доверия к Зеленскому. Он составляет 49 процентов. В поддержку главы государства люди устраивают флешмобы.

После скандала сторонники Трампа призвали Зеленского уйти в отставку. Президент ответил, что готов сложить полномочия, если Украину возьмут в НАТО.

К слову, соцопрос опровергает ранее заявление главы США, что якобы Зеленский имеет 4 процента поддержки. Исследование 19 февраля показало, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за него проголосовало бы 23% и это самый высокий результат среди потенциальных кандидатов.