Низка європейських лідерів і не тільки висловили свою підтримку українському лідеру. А провідні медіа написали про те, що ситуація в Овальному кабінеті була спланованою пасткою, частиною кампанії з дискредитації Зеленського, передає 24 Канал.

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Українці підтримали Зеленського

Як показало соцопитування, яку проводила компанія Gradius 1 березня, українці об'єдналися навколо президента після його публічної сварки з Трампом.

Також зріс рівень довіри до Зеленського. Він становить 49 відсотків. На підтримку глави держави люди влаштовують флешмоби.

Після скандалу прихильники Трампа закликали Зеленського піти у відставку. Президент відповів, що готовий скласти повноваження, якщо Україну візьмуть у НАТО.

До слова, соцопитування спростовує раніше заяву очільника США, що нібито Зеленський має 4 відсотки підтримки. Дослідження 19 лютого показало, що якби вибори відбувались найближчої неділі, за нього проголосувало б 23% і це найвищий результат серед потенційних кандидатів.