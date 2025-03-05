Он бы проиграл нам Холодную войну, – сенатор от Мичигана о встрече Зеленского и Трампа

Демократы в США возмущены политикой Дональда Трампа в отношении союзников. Сенатор Элисса Слоткин высказались относительно скандала с Зеленским во время встречи в Овальном кабинете.

Новоизбранный сенатор-демократ от Мичигана Элисса Слоткин записала обращение в ответ на обращение Дональда Трампа к Конгрессу. Политик раскритиковала президента США, в том числе и за его подход к войне России против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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"Рейган переворачивается в могиле"

Конгрессвумен заявила, что Трамп "украл" у Рональда Рейгана выражение "мир через силу" и бывший республиканский президент "переворачивается в могиле" после "спектакля" Трампа в Овальном кабинете во время встречи с президентом Зеленским.

Слоткин отметила, что все хотят завершения войны в Украине, однако его не достичь из-за заигрывания с диктатором.

Она подчеркнула, что Рейган понимал, что настоящая сила требует от США сочетать военную и экономическую мощь с моральной ясностью. "И эта сцена в Овальном кабинете была не просто плохим эпизодом реалити-шоу, она подытожила весь подход Трампа к миру", – сказала Слоткин.

Сенатор отметила, что Трамп верит "в заигрывание с диктаторами, такими как Владимир Путин, и в удары по нашим союзникам, таких как канадцы". По ее словам, глава США "воспринимает американское лидерство только как серию сделок с недвижимостью".

Как ребенок Холодной войны, я благодарна, что в 1980-х в Белом доме был Рейган, а не Трамп. Трамп бы проиграл нам Холодную войну,

– подытожила Слоткин.

Кто такая Элисса Слоткин

Слоткин является бывшим аналитиком ЦРУ и членом Конгресса. Она смогла стать сенатором в штате, в котором победил Трампа. Поэтому лидеры демократов в Конгрессе считают ее перспективным игроком в партии. Так, Чак Шумер назвал Слоткин "восходящей звездой партии", сказав журналистам, что "американскому народу понравится то, что она скажет". Также он подчеркнул, что сенатор является "просто замечательной в вопросах экономической и национальной безопасности". В свои 48 лет Слоткин является самой молодой женщиной-демократом, избранной в Сенат.

К слову, Джей Ди Вэнс прокомментировал свою ссору с Зеленским в Овальном кабинете, назвав ее "замечательной телепередачей".