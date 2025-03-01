Будут избегать контактов: в Bloomberg ответили, откажутся ли США от попыток закончить войну

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует отказываться от попыток закончить войну в Украине. Впрочем, ссора с украинским президентом Владимиром Зеленским будет иметь определенные последствия.

Вероятно, после спора в пятницу, 28 февраля, в Белом доме будут избегать прямых контактов с украинским лидером, а давление на Киев, возможно, увеличится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какие последствия могут быть из-за спора

Как пишет Bloomberg, советник администрации президента США объяснил, что Вашингтон приложил много усилий в попытке достичь соглашения об окончании войны, чтобы сейчас отказываться. Собеседник издания предположил, что США взамен могут увеличить давление на Украину и избегать прямых контактов с Владимиром Зеленским.

По данным аналитиков, недавний спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского может вызвать "серьезные последствия". Возможно, речь идет об аудите американской помощи, предоставленной Украине до сих пор, или подобные действия. Хотя, согласно обнародованной информации, это не обязательно исключает любые переговоры.

Журналисты отмечают, что среди команды Дональда Трампа есть и более радикальные взгляды по этому поводу. Еще один источник, близкий к его администрации, в комментарии Bloomberg сообщил, что президентство Джо Байдена якобы "избаловало ожидания" Зеленского, что американский народ будет продолжать финансировать войну.

Также Bloomberg сообщает, что сейчас Европа коллективно будет пытаться "собрать обломки" после спора в Овальном кабинете накануне. По словам одного из европейских чиновников, Дональд Трамп решил "продать Украину". Несколько других европейских чиновников назвали провал в Овальном кабинете засадой.

Напомним, во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американскими высокопоставленными чиновниками относительно дипломатии как пути решения конфликта с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не американское оружие, то война в Украине закончилась бы за две недели.