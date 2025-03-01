Ймовірно, після суперечки у п'ятницю, 28 лютого, у Білому домі уникатимуть прямих контактів з українським лідером, а тиск на Київ, можливо, збільшиться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Які наслідки можуть бути через суперечку

Як пише Bloomberg, радник адміністрації президента США пояснив, що Вашингтон доклав багато зусиль у спробі досягти угоди щодо закінчення війни, аби зараз відмовлятися. Співрозмовник видання припустив, що США натомість можуть збільшити тиск на Україну та уникати прямих контактів з Володимиром Зеленським.

За даними аналітиків, нещодавня суперечка Дональда Трампа та Володимира Зеленського може спричинити "серйозні наслідки". Можливо, йдеться про аудит американської допомоги, наданої Україні до цього часу, або подібні дії. Хоча, згідно з оприлюдненою інформацією, це не обов'язково виключає будь-які переговори.

Журналісти зазначають, що серед команди Дональда Трампа є і радикальніші погляди з цього приводу. Ще одне джерело, близьке до його адміністрації, у коментарі Bloomberg повідомило, що президентство Джо Байдена нібито "розпестило очікування" Зеленського, що американський народ продовжуватиме фінансувати війну.

Також Bloomberg повідомляє, що наразі Європа колективно намагатиметься "зібрати уламки" після суперечки в Овальному кабінеті напередодні. За словами одного з європейських посадовців, Дональд Трамп вирішив "продати Україну". Кілька інших європейських чиновників назвали провал в Овальному кабінеті засідкою.

Нагадаємо, під час зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський посперечався з американськими високопосадовцями щодо дипломатії як шляху вирішення конфлікту з Росією. Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не американська зброя, то війна в Україні закінчилася б за два тижні.