Титаническая работа: военный рассказал, что означает "стабилизированная" ситуация на фронте

На линии фронта идут активные боевые действия, украинским военным удается отбивать атаки врага. Однако для того, чтобы ситуация на фронте была стабилизирована нужно приложить колоссальные усилия.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что помощь ВСУ в виде донатов является важной для отражения россиян с нашей земли. Для проведения наступательных операций требуется большое количество дронов и боеприпасов.

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Что означает "стабилизированная" ситуация на фронте

По словам командира, "ситуация стабилизирована" – это когда Силы обороны в титанической работе постоянно давят и бьют врага. При таких действиях расход боеприпасов, средств БПЛА возрастают в разы. После достижения успеха, когда противника выбили с той или иной позиции, враг проводит обратные ударно-штурмовые действия для того, чтобы восстановить свое положение.

Надо не дать возможности ему (врагу – 24 Канал) это сделать, затем провести подготовительную работу для дальнейшего продвижения. То есть снова отражение противника со следующей позиции перед тем, как пойдут штурмовые подразделения,

– объяснил Федоренко.

Во время таких высокоинтенсивных действий, когда ВСУ получают инициативу, нужно приложить чрезмерные усилия и использовать большое количество боеприпасов, дронов. Только так украинские военные получат необходимый минимум для воздействия по врагу.

Основное – это сохранение нашего кадрового ресурса: штурмовиков, пехотинцев, которые находятся на передней линии и заходят на позиции, которые ранее занимал враг, встречными боями,

– подчеркнул командир.

В информационном пространстве появляются сообщения о том, что "ситуация стабилизирована", однако без раскрытия деталей. Как следствие, интерес к Харьковскому направлению у общества угасает.

Это влияет на помощь Вооруженным Силам Украины, в частности донаты, которые превращаются в высокоточное оружие, FPV-дроны, а также разведывательные дроны, которые дают возможности видеть противника в дневное, ночное время, – заметил Федоренко.

Инициатива в руках украинских военных

По словам командира, противник, несмотря на то, что несет многочисленные потери живой силы, техники и средств пока имеет возможность пополнять свои ряды, заводить новые силы. Россияне сопротивляются, как только могут, упираются за каждую позицию.

Несмотря на это, Силы обороны, в частности 92 штурмовая бригада, осуществили ряд мероприятий за прошедшие две недели, которые дали возможность нам отбить у противника ряд позиций и надежно там закрепиться,

– подчеркнул Федоренко.

Именно поэтому можно говорить, что инициатива на поле боя переходит в руки ВСУ.