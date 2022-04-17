Стабильная с первого дня войны, – Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечивает связь в Украине

Владимир Зеленский заявил, что вклад связных в оборону и движение Украины к победе невозможно переоценить.

Президент отметил, что об их работе следует упоминать чаще и выражать благодарность громче. Об этом он сообщил во время видеообращения 16 апреля.

Читайте также Зеленский отметил наградами 2 военных Госспецсвязи

С первого дня войны мы имеем стабильную связь как внутри нашего государства, так и с государствами-партнерами Украины. Я искренне благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает!

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также рассказал, что провел встречу с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты и вручил им награды.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео



