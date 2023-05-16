Как стационарные камеры в городах играют на руку врагу

Враг получает точную разведывательную информацию об организации и тактике работы воздушной обороны благодаря стационарным видеокамерам в крупных городах Украины. Контроль за работой стационарных видеокамер отсутствует.

Враг нашел лучший способ, чтобы получить разведданные

Больше всего неприятно удивляет в недавних обстрелах Хмельницкого и Киева, что почти мгновенно в сети появляются видеозаписи даже не телефонов, а стационарных камер наблюдения.

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Эти камеры мгновенно дают качественную картинку результатов поражения склада боеприпасов, например, в Хмельницком. Интересно, что камеры наведены не на какой-то объект – вход в квартиру, например – а в целом на город, чтобы фиксировать все происходящее.

В Киеве появилось ночью сразу несколько видео работы нашей противовоздушной обороны, которые дают важную тактическую информацию о характере действий ПВО. Благодаря видео становится ясно порядок применения, количество и тип задействованных средств ПВО, приблизительные районы запуска.

Фиксация количества пусков ракет с одной точки очень многое говорит о характеристиках зенитно-ракетных систем. У российских спутников нет возможности постоянно сканировать районы ударов, и поэтому быстрая выдача данных с видеокамер – это лучшее средство получения разведданных.

Главная опасность, что это очень быстро попадает в сеть. Такая скорость представляет угрозу. Нет сомнений, что уже сейчас российская разведка рассматривает возможности, как размещать видеокамеры с выводом в интернет.

Решение нужно немедленно

Огромная проблема государственной безопасности – наши спецслужбы и правоохранительные органы до сих пор не имеют контроля над установкой видеокамер и онлайн-трансляцией видео с этих камер.

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В начале войны наличие разветвленной сети частных камер имело для нашей обороны неоценимое значение. Это было выгодно для нас. Однако сейчас нужны системные решения по регистрации всех видеокамер и централизованному контролю их работы. Если человек ставит камеру в свой двор или возле своего дома – это нормально, потому что это собственная безопасность.

Но если камера сканирует город, то это должно быть под контролем, поскольку это касается безопасности других людей.

Работа видеокамер, которые осматривают города, во время войны должна быть контролирована и санкционирована, и это должно быть как можно скорее урегулировано на уровне государства. Ситуация нуждается в продуманных решениях власти.