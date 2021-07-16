Стадо коров помогло полиции задержать пьяного водителя на Житомирщине: видео

На Житомирщине правоохранители задержали пьяного водителя-нарушителя. Неожиданно, но помогли им в этом домашние животные, а именно коровы.

Инцидент произошел 15 июля около 20:00 в Новограде-Волынском. Нетрезвый мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes Vito.

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Убегая, водитель совершил ДТП

Полиции сообщили, что на парковке возле одного из магазинов находится мужчина с признаками алкогольного опьянения. Когда патрульные прибыли на место, чтобы проверить эту информацию, мужчина бросился бежать. Правоохранители отправились за ним. Водитель не реагировал на требования остановиться и провоцировал опасные ситуации.

Более того, участники погони едва не травмировались из-за столкновения автомобилей, когда водитель минивэна резко затормозил. Спасла моментальная реакция правоохранителей. Впрочем, даже это не остановило нарушителя и он продолжил свое бегство.

Что известно о водителе-нарушителе

Он 41-летний житель села Красиловка. Врачи подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови достигал аж 3,11 промилле.

Полицейские уже останавливали этого мужчину в январе 2021 года. Тогда он обратился в суд, в результате ответственности удалось избежать.

Еще одно нарушение водитель совершил в апреле. Накануне, 15 июля, суд назначил ему штраф и лишил права водить. Однако соответствующее постановление еще не успело вступить в силу.

Далее мужчина выехал за город, его удалось остановить в селе Рогачев в 20 километрах от Новоград-Волынского. Там дорогу ему преградило стадо коров.

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Что грозит водителю

Правоохранители изъяли авто у мужчины и оформили на него новые материалы сразу по нескольким статьям. Говорится, в частности, о: