Львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву вручили подозрение за "слив" локаций ВСУ и мошенничество

Правоохранители сообщили о подозрении львовскому псевдоблогеру Остапу Стахиву за "слив" локаций Вооруженных сил Украины и мошенничество.

Об этом сообщила Полиция Львовской области и Служба безопасности Украины. Правоохранители не указывают имени подозреваемого, однако из дела следует, что речь идет именно о Остапе Стахиве. Сегодня днем у него проводили обыски.

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В чем подозревают Стахива

По данным следствия, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России Стахив подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов".

В соцсетях он утверждал, что российскую агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину.

Также во время одного из своих прямых эфиров Стахив публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинской армии, чем подверг бойцов опасности.

Мошенничество Стахива

Фигурант организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых учил своих учеников противодействовать мобилизации. После завершения курсов он обещал выдавать удостоверение журналиста, но взамен давал фиктивные удостоверения местной газеты.



У Стахива проводили обыски, его подозревают в мошенничестве / Фото СБУ



Стахив делал фиктивные удостоверения журналистов / Фото Нацполиции

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Заметим. Сегодня, 25 сентября, стало известно, что полиция провела обыски львовского псевдоактивиста – им оказался Остап Стахив.