В одной из квартир Луцка ГСЧС выловила около 60 летучих мышей

Спасатели Волынской области рассказали о жутком вызове. В квартире на улице Загородной в Луцке, которую хозяева оставили на несколько дней, поселилось около 60 летучих мышей.

ГСЧС выловила животных и выпустила их на волю. Также спасатели дали несколько советов, как избежать таких неожиданных визитов.

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Летучие мыши в Луцке

Вечером 21 августа в службу спасения обратились жители квартиры многоэтажки в Луцке, которые обнаружили в одной из комнат стаю летучих мышей, которые осели на карнизе и тюли.

В квартире, что несколько дней пустовала, рукокрылые облюбовали себе пристанище. Поэтому, спасатели выловили летучих мышей (около шестидесяти!) и выпустили их,

– пишут в ГСЧС.

Наконец спасатели закрыли все окна. Они отметили, что стоит проверять, закрыты ли на ночь все окна и форточки. Особенно важно проверить это в ветреную погоду.

Работники ГСЧС выловили всех летучих мышей: смотрите фото спасателей

К слову, ровно год назад в Луцке спасатели ГСЧС "выселили" три десятка летучих мышей, которые так же поселились в помещении в отсутствие хозяев. Окна в квартире были открыты, что позволило животным беспрепятственно устраивать там свой дом.