ДСНС виловила тварин та випустили їх на волю. Також рятувальники дали кілька порад, як уникнути таких несподіваних навідин.

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Кажани у Луцьку

Ввечері 21 серпня до служби порятунку звернулись мешканці квартири багатоповерхівки у Луцьку, які виявили в одній з кімнат зграю кажанів, які осіли на карнизі та тюлі.

У квартирі, що декілька днів пустувала, рукокрилі облюбували собі прихисток. Тож, рятувальники виловили кажанів (близько шістдесяти!) і випустили їх,

– пишуть у ДСНС.

Насамкінець рятувальники зачинили всі вікна. Вони зазначили, що варто перевіряти, чи зачинені на ніч усі вікна й кватирки. Особливо важливо перевірити це у вітряну погоду.

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До слова, рівно рік тому у Луцьку рятувальники ДСНС "виселили" три десятки кажанів, які так само оселилися у приміщенні за відсутності господарів. Вікна у квартирі були відчинені, що дозволило тваринам безперешкодно влаштовувати там свою оселю.