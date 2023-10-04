Стала известна причина ночных взрывов в Белгородской области: СБУ поразила комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Ночью в Белгородской области звучали мощные звуки взрывов. Стало известно, что СБУ повредила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источники 24 Канала сообщили, что в ночь на 4 октября дроны СБУ совершили атаку на стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф", расположенный возле Белгорода.
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СБУ поразили вражеский С-400
В сети уже обнародовано много видеоматериалов ночного "хлопка" в Белгороде. Наши источники отмечают, что на выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в местоположении "Триумфа" и его РЛС. Кроме того, во время атаки в соседних населенных пунктах исчез свет.
Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ поразила за последний месяц. 14 сентября такой же комплекс был подбит в Евпатории.
Взрывы в Белгороде 4 октября: смотрите видео
Хлопок довольно "триумфальный", так что теперь в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса.
С-400 "Триумф"Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. В России ее разработали специально для того, чтобы отражать атаки всех "современных и перспективных" средств воздушно-космического нападения. Цена одного такого комплекса примерно 1,2 миллиарда долларов США.
Что известно о ночном "хлопке" в России
- Около 1 ночи в российском Белгороде раздались мощные взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков успокоил испуганных россиян и заявил, что ПВО и "сбивает вражеские цели".
- Через несколько минут взрывы раздавались в российском Брянске. Очевидцы жалуются, что взрывы раздавались "так близко, что аж подскочили".
- Также что-то непонятное произошло на территории Красноярского алюминиевого завода – там вспыхнул мощный пожар. Местные каналы заявили, что перед пожаром был слышен взрыв.
- Однако, это еще не все. Россияне заявили, что этой же ночью дрон атаковал воинскую часть в Карачеве Брянской области.