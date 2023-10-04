Стала известна причина ночных взрывов в Белгородской области: СБУ поразила комплекс ПВО С-400 "Триумф"

Ночью в Белгородской области звучали мощные звуки взрывов. Стало известно, что СБУ повредила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф".

Источники 24 Канала сообщили, что в ночь на 4 октября дроны СБУ совершили атаку на стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф", расположенный возле Белгорода.

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СБУ поразили вражеский С-400

В сети уже обнародовано много видеоматериалов ночного "хлопка" в Белгороде. Наши источники отмечают, что на выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в местоположении "Триумфа" и его РЛС. Кроме того, во время атаки в соседних населенных пунктах исчез свет.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ поразила за последний месяц. 14 сентября такой же комплекс был подбит в Евпатории.

Взрывы в Белгороде 4 октября: смотрите видео

Хлопок довольно "триумфальный", так что теперь в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса.

С-400 "Триумф" Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. В России ее разработали специально для того, чтобы отражать атаки всех "современных и перспективных" средств воздушно-космического нападения. Цена одного такого комплекса примерно 1,2 миллиарда долларов США.

Что известно о ночном "хлопке" в России