Стало известно, когда Рада будет голосовать за отставку генерального прокурора Кравченко

Верховная Рада в ближайшее время проголосует по вопросу об отставке генерального прокурора. Рассмотрение этого вопроса состоится после публичного призыва президента Владимира Зеленского как можно скорее уволить Руслана Кравченко от занимаемой должности.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Когда состоится голосование по отставке Кравченко?

Голосование по отставке генерального прокурора Руслана Кравченко состоится во вторник, 15 сентября. Вопрос об увольнении главы Офиса генерального прокурора должен быть вынесен на рассмотрение народных депутатов уже на следующий день после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости его отставки.

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Напомним, Кравченко заявил, что его отставка является политическим решением, а свою позицию относительно конфликта с НАБУ он не меняет. Он также сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Речь идет о возможной подделке документов, связанных с получением должности. Ранее его якобы удерживали от такого решения.

Впоследствии выяснилось, что ночью генеральный прокурор Руслан Кравченко выехал из Украины. Он объяснил это тем, что намерен "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаки концентрации неконтролируемого ими влияния и риски, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".

В НАБУ в ответ заявили, что Кривонос официально не получал подозрения. Там также опровергли слова о якобы изъятии Бюро уголовных дел и назвали действия генпрокурора продолжением атаки на независимость НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский после заявлений Кравченко призвал Верховную Раду поддержать его увольнение. Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – покинуть должность. Украина уже видела причины, которые, по его мнению, являются основанием для увольнения. Также он отметил, что Кравченко может называть это политическим давлением, если считает именно так.