Стало известно, сколько заработал спикер Зеленского в 2021 году

Сергей Никифоров занимает должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского с июля 2021 года. За 6 месяцев он заработал более 370 тысяч гривен.

Об этом журналистам 24 канала сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос.

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Сколько заработал Никифоров

Следовательно, за период работы с 9 июля по 31 декабря 2021 года зарплата Сергея Никифорова на посту пресс-секретаря президента Владимира Зеленского составила 370 831,46 гривны.

В частности должностной оклад спикера составил 124 144,96 гривны. В то же время из начисленных средств он платил налоги и сборы, согласно действующему законодательству, в сумме 72 312,13 гривны.

Какую зарплату получил Никифоров за время работы спикером президента / Фото 24 канала

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