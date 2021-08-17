Стало сюрпризом, как быстро и легко все произошло, – Столтенберг о наступлении "Талибана"

Йенс Столтенберг признал, что скорость, с которой талибы захватили Афганистан, стала для всех неожиданностью. После эвакуации населения НАТО будет делать выводы относительно этой ситуации.

США всегда осознавали риски, что "Талибан" может снова взять под контроль Афганистан. Об этом генсек НАТО заявил во время брифинга в Брюсселе.

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"Талибан" четко сказал, когда было объявлено о завершении нашего военного присутствия в Афганистане. Но стала сюрпризом скорость, с которой все произошло, и то, как легко это произошло,

– пояснил Столтенберг.

У США остался один вопрос

Генсек подчеркнул, что Штаты 20 лет вкладывали миллиарды долларов в Афганистане, а американские военные жертвовали своей жизнью. Поэтому сейчас нужно изучить эту ситуацию, ведь страна и дальше будет бороться с международным терроризмом.

"Нужно честно и открыто ответить на главный вопрос: почему силы, которые мы тренировали, вооружали и поддерживали много лет, оказались неспособны противостоять "Талибану", – отметил политик.

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Ситуация в Афганистане: коротко