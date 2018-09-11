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Стало известно, когда Рада планирует обновить ЦИК

46 Читати новину українською
Здание ЦИК Украины
Здание ЦИК Украины / Слово и Дело

Состав Центральной избирательной комиссии Украины планируют обновить 20 сентября. Эту дату, которую предложил Андрей Парубий, приняли и в "Блоке Петра Порошенко", и в "Народном Фронте".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По информации агентства, источники в БПП и "Народном фронте" это подтверждают.

Чтобы прекратить полномочия всей комиссии, Совету нужно конституционное большинство – не менее 300 голосов. Поэтому голосов даже партий Президента, "Народного фронта", "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины" вместе будет недостаточно (все эти политические силы вместе сейчас представлены в Верховной Раде 282-ю депутатами). Как показала практика, собрать такое количество голосов в текущем созыве парламента – задача не из легких.

Состав ЦИК Украины пытаются обновить уже несколько лет. В начале июля в связи с этим разгорелся скандал, когда в БПП отказались снимать одну из своих кандидатур в члены Комиссии и перестали принимать участие в голосованиях. Тогда Рада впервые сумела принять решение без голосов правящей партии.

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Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ЦИК
Источник: 24 Канал
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