В БПП назвали условие, при котором отзовут одного своего кандидата на должность члена ЦИК

12 июля депутаты могут проголосовать за новый состав ЦИК. Этот вопрос стоит в повестке дня. Интрига заключается в том, что на 13 вакансий предложено 14 кандидатур. Почти половина из них – это представители БПП.

"Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина" и Оппоблок требовали представления перевнести. Однако представители президентской фракции во время прошлой попытки проголосовать устроили демарш – вышли из зала.

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Но 12 июля председатель фракции "Блока Петра Порошенко" вышел в сессионный зал с заявлением. БПП готов отозвать одного своего кандидата на должность члена ЦИК, если то же самое сделает и "Народный фронт". И тогда действительно вопрос может решиться. Ведь сейчас есть 14 кандидатов на 13 постов, а тогда уже будет 12 кандидатов на 13 должностей. При таких условиях вакантное место оставили бы для "Оппозиционного блока".

Напомним, в четверг, 5 июля, в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Кандидаты в ЦИК пришли на заседание Верховной Рады. Однако, рассмотрение вопроса так и не состоялось.