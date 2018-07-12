19:17
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В БПП назвали условие, при котором отзовут одного своего кандидата на должность члена ЦИК

93 Читати новину українською

12 июля депутаты могут проголосовать за новый состав ЦИК. Этот вопрос стоит в повестке дня. Интрига заключается в том, что на 13 вакансий предложено 14 кандидатур. Почти половина из них – это представители БПП.

"Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина" и Оппоблок требовали представления перевнести. Однако представители президентской фракции во время прошлой попытки проголосовать устроили демарш – вышли из зала.

Читайте также: Кого украинцы хотят видеть на посту президента: инфографика

Но 12 июля председатель фракции "Блока Петра Порошенко" вышел в сессионный зал с заявлением. БПП готов отозвать одного своего кандидата на должность члена ЦИК, если то же самое сделает и "Народный фронт". И тогда действительно вопрос может решиться. Ведь сейчас есть 14 кандидатов на 13 постов, а тогда уже будет 12 кандидатов на 13 должностей. При таких условиях вакантное место оставили бы для "Оппозиционного блока".

Напомним, в четверг, 5 июля, в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Кандидаты в ЦИК пришли на заседание Верховной Рады. Однако, рассмотрение вопроса так и не состоялось.

Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Блок Петра Порошенко ЦИК
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
185
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук