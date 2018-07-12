У БПП назвали умову, за якої відкличуть одного свого кандидата на посаду члена ЦВК

12 липня депутати можуть проголосувати за новий склад ЦВК. Це питання стоїть у порядку денному. Інтрига полягає у тому, що на 13 вакансій запропоновано 14 кандидатур. Майже половина з них – це представники БПП.

"Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина" та Опоблок вимагали подання перевнести. Однак представники президентської фракції під час минулої спроби проголосувати влаштували демарш – вийшли із зали.

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Та 12 липня голова фракції "Блоку Петра Порошенко" вийшов у сесійну залу із заявою. БПП готовий зняти одного свого кандидата на посаду члена ЦВК, якщо те саме зробить і "Народний фронт". І тоді дійсно питання може вирішитись. Адже зараз є 14 кандидатів на 13 посад, а тоді вже буде 12 кандидатів на 13 посад. За таких умов вакантне місце залишили б для "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, у четвер, 5 липня, у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Кандидати до ЦВК прийшли на засідання Верховної Ради. Проте, розгляду питання так і не відбулось.