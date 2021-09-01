В Стамбуле на химическом заводе вспыхнул масштабный пожар: жуткое видео

В Турции снова вспыхнул огонь, но не в лесах. Пламя охватило химический завод в Стамбуле, где производят одеколоны для рук и дезинфицирующие средства.

Огонь зафиксировали на 50 производствах и цехах. Пламя добралось и до помещения с красками и лаками. В этот момент жители города слышали мощные взрывы.

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Внутри здания есть много компаний. Есть те, что занимаются деревянными изделиями, растворителями и другим. Сейчас пытаются максимально все вынести из помещений.

Пламя пытались обуздать 8 часов. Причину пожара выясняют.

Пожар охватил десятки цехов: смотрите видео Hürriyet

Есть пострадавший

Один человек получил травмы во время тушения пожара. Медики доставили его в государственную больницу Багджылара.

"С каждым взрывом казалось, будто взрывался большой бензовоз. Дым и огонь начали подниматься в небо", – сказал один из очевидцев происшествия.



Огонь пытались ликвидировать 8 часов / Коллаж 24 канала

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