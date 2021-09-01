В Стамбуле на химическом заводе вспыхнул масштабный пожар: жуткое видео
Источник:Hürriyet
В Турции снова вспыхнул огонь, но не в лесах. Пламя охватило химический завод в Стамбуле, где производят одеколоны для рук и дезинфицирующие средства.
Огонь зафиксировали на 50 производствах и цехах. Пламя добралось и до помещения с красками и лаками. В этот момент жители города слышали мощные взрывы.
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Внутри здания есть много компаний. Есть те, что занимаются деревянными изделиями, растворителями и другим. Сейчас пытаются максимально все вынести из помещений.
Пламя пытались обуздать 8 часов. Причину пожара выясняют.
Пожар охватил десятки цехов: смотрите видео Hürriyet
Есть пострадавший
Один человек получил травмы во время тушения пожара. Медики доставили его в государственную больницу Багджылара.
"С каждым взрывом казалось, будто взрывался большой бензовоз. Дым и огонь начали подниматься в небо", – сказал один из очевидцев происшествия.
Огонь пытались ликвидировать 8 часов / Коллаж 24 канала
Пожары в Турции: последние новости
- Турция не впервые борется с масштабными пожарами в 2021 году.
- Огонь вспыхнул еще 28 июля в городе Манавграт в Анталии. Тогда к тушению привлекались даже пожарные из других стран.
- Стихия унесла жизни 8 человек.
- В поджоге лесов подозревают 7 человек.