Стамбульская конвенция: как на Полтавщине реализована защита от насилия

Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы. Документ был создан в 2011 году, сейчас его подписали 47 стран. Ратифицировали – 36, включая Украину.

Украина подписала конвенцию еще в ноябре 2011 года, но для ратификации соглашения нужно изменить законодательство, в частности, криминализировать ответственность за домашнее насилие.

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Конвенция защищает права женщин и мужчин от насилия во всех его проявлениях. Не только от физического, но и экономического и психологического. Все эти темы нуждаются в детальном обсуждении и публичности. Именно снятие табуированности на тему насилия, гласность и ответственность перед законом и неотвратимость наказания помогут если не искоренить это явление полностью, то свести его к минимуму.

Ратификация нами соглашения позволяет экспертам Совета Европы контролировать, как мы придерживаемся взятых на себя обязательств. В то же время Украина сможет требовать усиления ответственности для обидчиков наших граждан за границей, а также потребовать привлечения к ответственности скрывающихся за рубежом обидчиков-украинцев.

Одним из наиболее распространенных мифов о Стамбульской конвенции является мнение, что документ будет регулировать или каким-то образом будет разрушать традиционный брак или институт семьи. Вопрос семейной жизни или структуры семьи не является целью Конвенции.

Напротив, предотвращение насилия, работа с обидчиками, как это отстаивает документ, будут способствовать сохранению брака, семьи и равенства между ее членами.

Опыт Полтавщины в вопросах защиты от насилия

У Полтавщины есть собственный опыт в вопросах защиты от домашнего насилия. В 2017 году в Полтаве было открыто Приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия. За счет средств областного бюджета и Европейского Союза удалось обустроить безопасное пространство, в котором могут временно проживать 25 женщин вместе с детьми.

Тогда это было первое подобное заведение на территории Полтавской области. Впрочем, его опыт стал уникальным и для всей Украины, ведь приют работает на базе неправительственной благотворительной организации "Свет надежды" и имеет несколько источников финансирования.

Эксперт по гендерным вопросам БО "Свет надежды" Надежда Тимошенко рассказала, что в Приюте женщины получают комплексную поддержку.

"У нас организовано не только проживание женщин, каждая из них может получить и социальные услуги, в частности регистрацию временного места жительства, соответственно это дает возможность для трудоустройства и получения определенных выплат. Также у нас есть собственное социальное предприятие, с нашей помощью подопечные могут получить место работы", – отмечает Надежда Тимошенко.

Но одним из самых действенных шагов, по словам эксперта, является именно юридическая фиксация насилия. Женщин поддерживают на всех этапах: в случае необходимости они проходят осмотр у врача, пишут заявление в полицию, следят, чтобы было открыто производство и дело передано в судебные инстанции. Результатом таких действий является получение временного предписания о не приближении обидчика. И в этом вопросе, по словам Надежды Тимошенко, у Полтавщины есть достижения.

Это передовая практика, потому что суды в Полтавской области одни из первых начали давать предписания о запрете на приближение. И это является одним из достижений, в том числе ратификации Стамбульской конвенции,

– говорит эксперт.

В 2021 году на базе Приюта был создан Дневной центр для пребывания женщин, пострадавших от домашнего насилия. При нем женщины могут получить помощь психолога, социальных работников, поучаствовать в различных психологических программах, чтобы повысить личностный потенциал и осознать свою силу.

В заключение

18 июля 2022 появилось сообщение, что Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции, передав соответствующие документы заместителю генерального секретаря Совета Европы Берну Берге.

Согласно информации на сайте Совета Европы, Конвенция вступит в силу в отношении Украины 1 ноября 2022 года.

В то время, когда на россии активно продвигается идея несовместимости конвенции с действующими в стране нормами так называемой традиционной морали (те же "скрепы" типа "бьет значит любит"), а насилие российских военных против гражданских лиц чужих стран почти не имеет осуждения в их обществе, мы делаем еще один весомый шаг вперед. Украина внедряет необходимые реформы, а затем становится еще на шаг ближе к практикам и ценностям европейского сообщества, частью которого мы всегда были и есть.

Сейчас сеть таких заведений в области расширилась, но работают они в формате дневных центров или кризисных комнат в общинах области. Также в Полтаве продолжает работать полноценное убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Получить необходимую помощь в нем могут женщины из любого уголка области. Организация Свет надежды предоставляет услуги, за которые получает средства от общин.