Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

15:47

Украина официально завершила ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями. Украинская сторона передала документы о ратификации заместителя генерального секретаря Совета Европы Берну Берге.