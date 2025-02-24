Соглашение, основанное на Стамбульских протоколах, будет документом о капитуляции Украины, – ISW

В США заговорили о якобы разработке мирного соглашения на основе Стамбульских протоколов. В Институте изучения войны объяснили, чем это может обернуться.

Соглашение на основе этих протоколов будет документом о капитуляции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что предусматривают эти протоколы

Президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники России неоднократно определяли мирные переговоры 2022 года в Стамбуле как идеальную рамку для будущих договоренностей прекращения войны в Украине, поскольку такая рамка заставит Запад уступить всем давним требованиям России.

Согласно различным версиям проектов договоров по мирным переговорам в Стамбуле, обе стороны сначала согласились, что Украина откажется от своих стремлений к членству в НАТО и будет сохранять нейтралитет. Также Украине было запрещено получать любое иностранное оружие или принимать любой иностранный военный персонал.

Россия также настаивала на том, чтобы украинская армия была ограничена 85 тысячами солдат, 342 танками и 519 артиллерийскими системами. Кроме этого, среди требований было, чтобы украинские ракеты ограничили радиус действия 40 километрами, что позволит российским войскам разворачивать критически важные системы и материальные средства вблизи Украины, не опасаясь ударов.

США, Великобритания, Китай, Франция и Россия были перечислены как гаранты договора, а Россия хотела включить Беларусь как гаранта. Они должны были разорвать международные договоры и соглашения, которые противоречили нейтралитету Украины.

Примет ли Украина такие условия

Украина вряд ли примет любое мирное соглашение на основе Стамбульских переговоров, ведь это фактически является полной капитуляцией перед долгосрочными военными целями России.

Стамбульские переговоры удовлетворяют требования России по "денацификации" – замены демократически избранного украинского правительства и установления пророссийского марионеточного государства – и "демилитаризации" – ограничения и сокращения украинской армии до предела, в которой она сможет защитить себя от будущей российской агрессии.

Стамбульские переговоры также предусматривали, что Украина отказалась бы от своих стремлений присоединиться к НАТО или любым другим блокам безопасности в будущем.