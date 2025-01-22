Хотели заменить меня на Медведчука, – Зеленский рассказал требования Путина в первые дни войны

Президент Владимир Зеленский высказался о так называемых "Стамбульских договоренностях". А также рассказал, какие ультиматумы ему ставил российский диктатор Путин.

В частности, Зеленский заявил, что Россия хотела заменить его на пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что рассказал Зеленский о "Стамбульских договоренностях"

Прежде всего президент Украины заявил, что "нет никаких турецких переговоров", ведь он является переговорщиком со стороны Украины, а Путин – со стороны России. По словам Зеленского, они ни разу не встречались в Турции, поэтому о переговорах не может идти речь.

В то же время добавил, что в первые дни оккупации к нему пришли "некоторые из Украины" и передали бумажку с ультиматумом от Путина. Украинский глава государства говорит, что то же письмо, однако, с некоторыми изменениями было в Турции.

Они сказали, что я должен отступить, они заменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому, я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс – это Россия, мы должны признать,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что ультиматумом Путина также было признать русский язык, проголосовать и изменить украинскую Конституцию таким образом, чтобы Украина имела нейтральный статус. Кроме этого, уменьшить украинскую армию до 50 тысяч и отдать все оружие.

Зеленский назвал такие требования "ультиматумом от убийцы" и заявил, что из-за этого никогда не было никаких переговоров.

Президент также добавляет, что после этого Беларусь также "хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум".

Затем в Турции они хотели организовать, и президент Эрдоган попросил меня: "Пожалуйста, они должны сесть поговорить". Я сказал: "Хорошо, если вы хотите, они будут говорить". Они пришли и снова выдвинули ультиматум,

– рассказывает Зеленский.

Он объясняет, что нельзя назвать это переговорами, ведь все три раза были ультиматумы от Путина.

Отметим, что во время прямой линии Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной возможны на базе соглашений, о которых говорили в Стамбуле в 2022 году. Зеленский ответил на заявление Путина, назвал его "старым фантазером" и отметил, что этих соглашений нет.

Ранее в Офисе Президента также высказались относительно "Стамбульских договоренностей" и заявили, что это манипуляция и никаких соглашений не существует.