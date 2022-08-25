Ракетный удар по Чаплино: среди погибших и раненых есть железнодорожники

Во время трагического удара россии на День Независимости по станции Чаплино в Днепропетровской области, погибли 25 человек. Среди них есть и работники железной дороги.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин. Ракетный удар россии унес жизни 3 работников железной дороги.

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Сколько железнодорожников пострадали

Александр Камышин сообщил, что среди 31 пострадавшего, которые получили ранения в результате ракетного удара – 4 работника Укрзализныци.

Также среди жертв и пострадавших есть дети – 2 погибли и еще 2 ранены.

Руководитель Укрзализныци подчеркнул, что, несмотря на действия страны террориста, железная дорога продолжает выполнять свою работу.

Даже после таких страшных дней, мы поднимаемся и продолжаем работать по графику и сшиваем страну от востока до запада,

– подчеркнул Камышин.

Ракетный удар по станции Чаплино: главное

Днем 24 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Синельниковскому району Днепропетровщины. На заседании Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино. После удара 4 вагона загорелись. Тогда сообщали о 15 погибших и 50 раненых.

В вечернем обращении Зеленский сообщил о 22 жертвах атаки, среди которых 5 заживо сгорели в автомобиле возле станции.

После завершения всех поисково-спасательных работ цифра погибших выросла до 25 человек. В то же время количество пострадавших - 31 человек.

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