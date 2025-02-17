Удар дронов вывел из строя крупнейшую нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Ну Кубани дроны поразили крупнейшую нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" – "Кропоткинская". В результате атаки она выведена из строя и остановила работу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК).

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Крупнейшая нефтеперекачивающая станция на Кубани вышла из строя

В КТК сообщили, что 17 февраля дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская". Россияне утверждают, что станцию атаковали 7 БпЛА, которые внутри имели взрывчатку и металлические элементы.

Россияне утверждают, что пострадавших в результате атаки нет. Однако, в результате атаки крупнейшую нефтеперекачивающую станцию КТК на территории краны-агрессора выведено из строя.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Горбанем. Сейчас НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на пониженных режимах перекачки,

– сообщили в КТК.

Известно, что НПС "Кропоткинская" расположена в Кавказском районе Кубани и является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Согласно открытым данным, в нефтепровод поступает нефть преимущественно с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Через КТК нефть транспортируют к морскому терминалу компании в поселке Южная Озереевка (к западу от Новороссийска), где загружают на танкеры для отправки на мировые рынки.



Схема КТК / Фото из сети

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае выведена из строя. Он добавил, что станция является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме и обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана.

К слову, российское минобороны заявило о якобы "сбитии" 90 дронов в ночь на 17 февраля. Как утверждают оккупанты, в Краснодарском крае "сбили" 24 БпЛА, но, учитывая поражения нефтеперекачивающей станции и пожар на Ильском НПЗ, делали они это не так и успешно.