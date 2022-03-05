"Stand with Ukraine": Грета Тунберг поддержала Украину

Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг не осталась в стороне позорного военного нападения России на Украину. Она встала на светлую сторону в этом противостоянии.

Десятки мировых звезд выразили свою поддержку Украине, которая подверглась нападению российских оккупантов и невероятно храбро борется с врагом. Арнольд Шварцнеггер, Мадонна, Мила Кунис – этот список можно продолжать очень долго. Тем более что он постоянно пополняется новыми именами.

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Поддержка Греты

Не осталась в стороне от войны в Украине и известная экоактивистка Грета Тунберг. Она встала на нашу сторону и выразила поддержку Украине.

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