Почему практики НАТО не всегда актуальны для Украины

Великая война хорошо показала, что отдельные "практики стран НАТО" не всегда подходят нашим реалиям.

Универсального "рецепта" не существует

В наших реалиях Государственная пограничная служба не может быть полностью демилитаризированной организацией.

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Она не может только проверять документы на границе и бороться с контрабандистами, браконьерами или нелегальной миграцией.

На севере, востоке и юге ГПСУ должна обладать потенциалом, чтобы активно дополнять основные Силы обороны в ведении общевойскового боя.

Так же, к счастью, вновь воссозданную Национальную гвардию Украины развивали с учетом наших реалий – как образование, которое может не только обеспечивать внутреннюю безопасность, но и стать частью Сил обороны в случае необходимости. Это не исключительно организация для поддержания внутреннего порядка.

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Это не отменяет того, что нам нужны:

качественная кадровая политика,

политика качественного использования ресурсов,

хорошая оборонная планировка,

гражданский демократический контроль над сектором обороны и сохранности.

Это лишь показывает, что универсальных рецептов "в соответствии с практикой стран НАТО" нет.