30 января, 16:08
Третий корпус и "Хартия" обновляют стандарты подготовки военных: презентация уже скоро, – СМИ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Третий армейский корпус и Второй корпус НГУ "Хартия" разрабатывают новые стандарты военной подготовки с обновлением программ базовой подготовки, обучения сержантского состава и младших офицеров.
  • Презентация новых стандартов запланирована на конец февраля, но конкретные нововведения пока не раскрываются.

Третий армейский корпус совместно со Вторым корпусом НГУ "Хартия" работает над разработкой новых многоуровневых стандартов военной подготовки и готовит их к презентации.

Об этом военные рассказали "Украинской правде".

Что изменится для военных?

По словам военных, речь идет об обновлении программ базовой подготовки, а также обучение сержантского состава и младших офицеров.

Для каждого из этих направлений уже созданы отдельные рабочие группы, которые проводят встречи и готовят новую программу.

В чем проблема? Сейчас у нас есть некий гибрид – мы позаимствовали программу (подготовки военнослужащих, – 24 Канал) у американцев и наложили ее на старую советскую, которая сопротивляется нововведениям, 
– пояснил собеседник издания.

Он добавил, что американская программа – человекоцентрическая, построена на ментальности, на примерах, а советская наоборот ориентирована на оружие и технику. Теперь военные пытаются это совместить.

Если ты что-то критикуешь, то должен предлагать на замену. Вот мы это и делаем – новую программу двумя корпусами, 
– добавил он.

Сейчас конкретные нововведения, которые готовят Третий армейский корпус и "Хартия", не раскрывают. Их презентацию планируют провести в конце февраля.

Как военному оформить статус УБД?

  • Получить статус УБД могут военные, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и работали на временно оккупированных территориях. Это считается официальным государственным признанием вклада гражданина в защиту Родины.
     

  • Автоматически статус УБД предоставляется, если его получать через Единый государственный реестр ветеранов войны. Если там есть все данные, то решение о предоставлении статуса принимается в режиме реального времени.
     

  • Кроме того, получить статус УБД можно через комиссию по вопросам рассмотрения материалов. При таких условиях срок рассмотрения составляет один месяц со дня получения документов.