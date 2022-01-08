Станет страшноватенько, – социолог о реакции украинцев на заключение Ахметова
Источник:24 канал
Конфликт Владимира Зеленского и Рината Ахметова продолжается и может обостриться. Говорится даже и о вероятном заключении Ахметова.
Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал руководитель соцгруппы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, можно представить ситуацию, что Зеленский посадит Ахметова.
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Украинцы могут начать переживать за собственное имущество
По мнению Антиповича в таком случае кто-то из украинцев может обрадоваться и "похлопать". Однако есть и такие, которые среагируют иначе, хотя "в случае Ахметова нет политической составляющей".
Каждый "маленький украинец" поедет домой, выключит телевизор и начнет готовиться к баррикадам, куда ему девать собственное имущество, потому что если посадили Ахметова, посадят и его,
– пояснил социолог.
Он считает, что часть украинцев может подумать о том, что, мол, власть забирает собственность. "Как-то страшноватенько станет", – предположил он.
Украинец может сказать: "Да, одобряю". Будет часть таких. Однако подумают: "Куда детей отправить на учебу? Может, за границу?"
Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео
Конфликт Ахметова и Зеленского: главное
- Владимир Зеленский и Ринат Ахметов начали иметь напряженные отношения после того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах и проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Политсила "Слуга народа" заявила 24 ноября, что нардепы не будут ходить на эфиры телеканалов, которые связывают с олигархом. Такое решение мотивировали тем, что медиа манипулируют информацией.
- Во время своей пресс-конференции президент заявил, что Ахметова якобы хотели втянуть в госпереворот. Его планировали провести 1 – 2 декабря.