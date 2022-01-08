Станет страшноватенько, – социолог о реакции украинцев на заключение Ахметова

Конфликт Владимира Зеленского и Рината Ахметова продолжается и может обостриться. Говорится даже и о вероятном заключении Ахметова.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал руководитель соцгруппы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, можно представить ситуацию, что Зеленский посадит Ахметова.

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Украинцы могут начать переживать за собственное имущество

По мнению Антиповича в таком случае кто-то из украинцев может обрадоваться и "похлопать". Однако есть и такие, которые среагируют иначе, хотя "в случае Ахметова нет политической составляющей".

Каждый "маленький украинец" поедет домой, выключит телевизор и начнет готовиться к баррикадам, куда ему девать собственное имущество, потому что если посадили Ахметова, посадят и его,

– пояснил социолог.

Он считает, что часть украинцев может подумать о том, что, мол, власть забирает собственность. "Как-то страшноватенько станет", – предположил он.

Украинец может сказать: "Да, одобряю". Будет часть таких. Однако подумают: "Куда детей отправить на учебу? Может, за границу?" Алексей Антипович Руководитель социологической группы"Рейтинг"

Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео

Конфликт Ахметова и Зеленского: главное