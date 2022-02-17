В Станице Луганской снаряд попал в дом, начался пожар – видео с места происшествия

Российско-оккупационные войска продолжают обстрел Станицы Луганской. Вечером 17 февраля один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

Из-за этого там вспыхнул пожар. Инцидент произошел в 21:24 на улице Магистральной. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. Ранее он написал, что около 21:00 в Станице Луганской и в направлении Счастья возобновились обстрелы. Как пишет НВ, информацию о пожаре уже подтвердил и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Пожар в Станице Луганской: смотрите видео

Обострение на Донбассе: что известно

Российские наемники резко увеличили количество обстрелов на Донбассе. В течение 17 февраля они аж 47 раз нарушали режим прекращения огня, 38 из них – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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